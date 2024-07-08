«Ростелеком» внедрит ИИ-сервисы в Челябинской области

Опубликовано 08 июля 2024, 19:49
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«Ростелеком» внедрит ИИ-сервисы в Челябинской областиВ сферу образования
На форуме «Иннопром» провайдер «Ростелеком» и Министерство образования и науки Челябинской области объявили о намерении совместно внедрять цифровые сервисы с использованием технологий искусственного интеллекта. По соглашению, подписанному на выставке, планируется активное развитие телеком-инфраструктуры и внедрение современных образовательных технологий.
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Министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке подчеркнул, что сотрудничество с «Ростелекомом» позволяет обеспечить доступ к современным технологиям для школ региона. За последние годы уже обеспечено соединение 446 школ с высокоскоростным интернетом и цифровыми сервисами, что значительно улучшило условия обучения.
Директор Челябинского филиала «Ростелекома» Евгений Макагонов отметил, что компания готова к импортозамещению программного обеспечения в учебных заведениях и содействию в разработке образовательных программ.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева