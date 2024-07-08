«Ростелеком» внедрит ИИ-сервисы в Челябинской области

Министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке подчеркнул, что сотрудничество с «Ростелекомом» позволяет обеспечить доступ к современным технологиям для школ региона. За последние годы уже обеспечено соединение 446 школ с высокоскоростным интернетом и цифровыми сервисами, что значительно улучшило условия обучения.

Директор Челябинского филиала «Ростелекома» Евгений Макагонов отметил, что компания готова к импортозамещению программного обеспечения в учебных заведениях и содействию в разработке образовательных программ.