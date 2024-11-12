«Ростелеком» запустил акцию с фиксированными тарифами навсегда

Клиенты могут выбрать различные пакеты услуг, включая домашний интернет, мобильную связь, IPTV и онлайн-кинотеатр Wink.ru. Все эти услуги будут доступны по неизменной цене, без повышения абонентской платы. Акция распространяется на несколько тарифов, таких как «Технологии доступа. Навсегда», «Технологии общения. Навсегда», «Технологии развлечения. Навсегда» и «Технологии выгоды. Навсегда». При этом дополнительные услуги и оборудование оплачиваются по стандартным тарифам.

Алексей Демяненко, директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома», отметил, что акция предлагает «честную сделку» без скрытых платежей и промопериодов. Стоимость услуг фиксируется навсегда для всех новых абонентов, которые подключат сервисы до 15 февраля 2025 года. Для того чтобы стать участником акции, достаточно оставить заявку на сайте компании до 31 января 2025 года.