«Ростелеком» запустит магазин видеоигр на базе ОС «Аврора»

Новая платформа может быть интегрирована в игровую консоль, которую разрабатывает компания FPlus. Прототип устройства был представлен в июне на конференции «ЦИПР 2025». Предполагается, что консоль будет работать на «Авроре», а магазин станет частью ее экосистемы.

Это не первая попытка «Ростелекома» выйти на игровой рынок. В 2019 году компания запустила «Игровой Маркет» с 2,2 тысячами игр, где до сих пор можно пополнить счета в популярных проектах.

В «Ростелекоме» отказались комментировать детали проекта, а в FPlus подтвердили переговоры о совместимости магазина с их консолью.