Опубликовано 04 июля 2025, 18:591 мин.
«Ростелеком» запустит магазин видеоигр на базе ОС «Аврора»Платформа может быть адаптирована под российскую консоль
«Ростелеком» возобновил работу над созданием собственного онлайн-магазина видеоигр. По данным источников, основу ассортимента составят проекты российских разработчиков, адаптированные под операционную систему «Аврора».
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Новая платформа может быть интегрирована в игровую консоль, которую разрабатывает компания FPlus. Прототип устройства был представлен в июне на конференции «ЦИПР 2025». Предполагается, что консоль будет работать на «Авроре», а магазин станет частью ее экосистемы.
Это не первая попытка «Ростелекома» выйти на игровой рынок. В 2019 году компания запустила «Игровой Маркет» с 2,2 тысячами игр, где до сих пор можно пополнить счета в популярных проектах.
В «Ростелекоме» отказались комментировать детали проекта, а в FPlus подтвердили переговоры о совместимости магазина с их консолью.