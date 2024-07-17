Ростовская область внедрит беспилотники для тушения пожаров

По словам Филиппова, беспилотные аппараты уже применяются для профилактических мероприятий на водных объектах, и сейчас ведется работа по адаптации этих технологий для тушения пожаров. Особое внимание уделяется совместной разработке с военными и проработке эффективности новых методов.

Одной из ключевых возможностей беспилотников станет способность подниматься на высоту до 10 этажей и автоматически забрасывать огнетушащие вещества в горящие помещения без участия пожарных, отметил Филлипов.

В дополнение к использованию беспилотников, в регионе активно применяется геоинформационный портал МЧС России «Каскад», который позволяет отслеживать термические точки и контролировать пожарную обстановку. Также введены фотоловушки на въездах в лесные массивы для более эффективного контроля за лесными пожарами и выявления потенциальных поджигателей.