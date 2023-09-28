Роструд запустил сервис по отслеживанию штрафов онлайн

Информация о штрафах отмечается статусами, в них входят: "не оплачен", "оплачен", "оплачен частично", "отменен". Если штрафов нет, то будет запись об отсутствии.

Также у каждого штрафа будет постановление с информацией. Оплатить можно будет через сайт, он перенаправит на оплату в Госуслугах, либо через банк, распечатав квитанцию с реквизитами