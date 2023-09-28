Роструд запустил сервис по отслеживанию штрафов онлайн

Роструд запустил сервис по отслеживанию штрафов онлайнДля юридических лиц
В пресс-службе федеральной службы по труду и занятости рассказали (Роструд), что ведомство запустила сервис "Онлайнинспекция.рф" для юридических лиц (работодателей). C помощью сервиса появилась возможность отслеживать штрафы через личный кабинет на сайте.
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Роструд запустил сервис по отслеживанию и оплате штрафов. Сервис предназначен для работодателей (юридических лиц) и доступен в личном кабинете в разделе "Мои штрафы" на портале "Онлайнинспекция.рф
Информация о штрафах отмечается статусами, в них входят: "не оплачен", "оплачен", "оплачен частично", "отменен". Если штрафов нет, то будет запись об отсутствии.
Также у каждого штрафа будет постановление с информацией. Оплатить можно будет через сайт, он перенаправит на оплату в Госуслугах, либо через банк, распечатав квитанцию с реквизитами