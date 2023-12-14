Росздравнадзор разработал новые индикаторы контроля фармацевтического рынка

Одним из новых индикаторов стало использование данных государственной системы маркировки "Честный знак". При срабатывании этих индикаторов, учреждения, включая медицинские организации, могут подлежать внеплановой проверке Росздравнадзора.

Новые индикаторы базируются на информации о списании лекарств без их уничтожения, о передаче на уничтожение без подтверждения фактического уничтожения в течение 6 месяцев или отсутствии передачи данных в "Честный знак" о выводе лекарства из оборота в течение 15 месяцев.

Создание этих индикаторов позволит Росздравнадзору более эффективно контролировать оборот лекарственных препаратов, обеспечивая безопасность и соответствие стандартам качества в медицинской сфере.