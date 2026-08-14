Опубликовано 14 августа 2026, 21:061 мин.
«РТ-Техприемка» обновила ИИ-платформу «Фрейма»В систему добавили собственную модель
Компания «РТ-Техприемка», входящая в госкорпорацию Ростех, представила обновленную версию платформы «Фрейма» для сбора и обработки корпоративных данных. Главным изменением стала интеграция собственной модели искусственного интеллекта (ИИ).
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Система может по описанию задачи автоматически создавать поля, тексты и оформление форм. Обработка запросов проходит внутри корпоративного контура, без передачи данных сторонним сервисам.
«Фрейма» поддерживает опросы, голосования, анкетирование и сбор обратной связи. Зависимые поля позволяют автоматически изменять данные в зависимости от заданных параметров. Результаты теперь отображаются в виде графиков и диаграмм, а информацию можно выгружать в Excel.
Для входа добавили поддержку единой аутентификации SSO без отдельных логинов и паролей. Разработчики также оптимизировали платформу для более стабильной работы с большими объемами данных.
Источник:Ростех
Автор:Ингела Воробьева
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