«РТ-Техприемка» обновила ИИ-платформу «Фрейма»

Система может по описанию задачи автоматически создавать поля, тексты и оформление форм. Обработка запросов проходит внутри корпоративного контура, без передачи данных сторонним сервисам.

«Фрейма» поддерживает опросы, голосования, анкетирование и сбор обратной связи. Зависимые поля позволяют автоматически изменять данные в зависимости от заданных параметров. Результаты теперь отображаются в виде графиков и диаграмм, а информацию можно выгружать в Excel.

Для входа добавили поддержку единой аутентификации SSO без отдельных логинов и паролей. Разработчики также оптимизировали платформу для более стабильной работы с большими объемами данных.