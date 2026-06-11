В России
Опубликовано 11 июня 2026, 20:45
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«РТ-Техприемка» провела аттестацию оборудования для испытаний кабелей

Проверка прошла на кабельном предприятии
Компания «РТ-Техприемка», входящая в госкорпорацию Ростех, провела аттестацию испытательного оборудования на российском предприятии кабельно-проводниковой продукции. Проверка касалась систем, используемых для тестирования силовых кабелей, включая их изоляцию.
«РТ-Техприемка» провела аттестацию оборудования для испытаний кабелей

© Ferra.ru

В ходе работ специалисты оценили соответствие оборудования установленным требованиям, проверили его технические параметры и изучили эксплуатационную документацию. По итогам проверки предприятию выдали аттестаты, подтверждающие пригодность оборудования для дальнейшей эксплуатации.

Аттестация считается частью метрологического обеспечения и влияет на точность результатов испытаний и стабильность характеристик продукции. Она помогает снижать риски использования неподходящего оборудования в производстве.

В испытаниях применяются климатические камеры, установки для электрических и механических проверок, оборудование для проверки на пробой и воздействие солнечной радиации. В «РТ-Техприемке» отметили, что получили право проводить такие аттестации для ключевых отраслей промышленности.

Источник:Ростех
Автор:Ингела Воробьева
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