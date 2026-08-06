«РТ-Техприемка» внедрила ИИ-агентов в создание ИТ-продуктов

Опубликовано 06 августа 2026, 18:031 мин.
«РТ-Техприемка» внедрила ИИ-агентов в создание ИТ-продуктовРазработка стала быстрее при меньших командах
«РТ-Техприемка», входящая в госкорпорацию Ростех, внедрила собственные инструменты на базе искусственного интеллекта (ИИ) для разработки ИТ-продуктов и решений. Внутренние ИИ-агенты применяются при подготовке требований, создании технических заданий, написании кода, внедрении и сопровождении систем.
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Технология работает на серверах компании, поэтому обрабатываемые данные остаются внутри защищенного контура. ИИ-системы помогают анализировать информацию, создавать документацию, проверять код и выполнять другие повторяющиеся операции.
По данным компании, применение инструментов позволило сократить затраты на отдельные задачи на 15−20%, а скорость некоторых процессов выросла до 80%. Проекты, для которых раньше требовались команды из 10−12 разработчиков, теперь могут выполнять 3−4 специалиста.