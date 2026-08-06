«РТ-Техприемка» внедрила ИИ-агентов в создание ИТ-продуктов

Технология работает на серверах компании, поэтому обрабатываемые данные остаются внутри защищенного контура. ИИ-системы помогают анализировать информацию, создавать документацию, проверять код и выполнять другие повторяющиеся операции.

По данным компании, применение инструментов позволило сократить затраты на отдельные задачи на 15−20%, а скорость некоторых процессов выросла до 80%. Проекты, для которых раньше требовались команды из 10−12 разработчиков, теперь могут выполнять 3−4 специалиста.