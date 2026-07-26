В России
Опубликовано 26 июля 2026, 12:25
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«РТ-Техприемка» внедрила климатические камеры для испытаний электроники

Оборудование тестирует изделия при экстремальных температурах
Компания «РТ-Техприемка», входящая в госкорпорацию Ростех, внедрила комплекс климатических камер на предприятии холдинга «Росэл». Оборудование предназначено для проверки электронных компонентов и готовых изделий при экстремальных условиях.
«РТ-Техприемка» внедрила климатические камеры для испытаний электроники

© Ferra.ru

В состав комплекса вошли камеры тепла-холода и тепла-холода-влаги, которые позволяют воспроизводить температуры от −70 до +180 °С. С их помощью специалисты смогут оценивать устойчивость продукции к сильным морозам, нагреву и воздействию влажности.

Перед началом работы оборудование прошло настройку, пуско-наладочные работы и первичную аттестацию с подготовкой метрической документации. Сотрудники предприятия также прошли обучение по использованию программного обеспечения, методикам испытаний и техническому обслуживанию камер.

Новый комплекс позволит проводить проверки на месте производства и получать данные о характеристиках изделий без привлечения сторонних испытательных площадок.

Источник:Ростех
Автор:Ингела Воробьева
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