«РТ-Техприемка» внедрила климатические камеры для испытаний электроники

Опубликовано 26 июля 2026, 12:251 мин.
«РТ-Техприемка» внедрила климатические камеры для испытаний электроникиОборудование тестирует изделия при экстремальных температурах
Компания «РТ-Техприемка», входящая в госкорпорацию Ростех, внедрила комплекс климатических камер на предприятии холдинга «Росэл». Оборудование предназначено для проверки электронных компонентов и готовых изделий при экстремальных условиях.
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В состав комплекса вошли камеры тепла-холода и тепла-холода-влаги, которые позволяют воспроизводить температуры от −70 до +180 °С. С их помощью специалисты смогут оценивать устойчивость продукции к сильным морозам, нагреву и воздействию влажности.
Перед началом работы оборудование прошло настройку, пуско-наладочные работы и первичную аттестацию с подготовкой метрической документации. Сотрудники предприятия также прошли обучение по использованию программного обеспечения, методикам испытаний и техническому обслуживанию камер.
Новый комплекс позволит проводить проверки на месте производства и получать данные о характеристиках изделий без привлечения сторонних испытательных площадок.