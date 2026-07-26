«РТ-Техприемка» внедрила климатические камеры для испытаний электроники

В состав комплекса вошли камеры тепла-холода и тепла-холода-влаги, которые позволяют воспроизводить температуры от −70 до +180 °С. С их помощью специалисты смогут оценивать устойчивость продукции к сильным морозам, нагреву и воздействию влажности.

Перед началом работы оборудование прошло настройку, пуско-наладочные работы и первичную аттестацию с подготовкой метрической документации. Сотрудники предприятия также прошли обучение по использованию программного обеспечения, методикам испытаний и техническому обслуживанию камер.

Новый комплекс позволит проводить проверки на месте производства и получать данные о характеристиках изделий без привлечения сторонних испытательных площадок.