«РТ-Техприемка» внедрит систему «Антиконтрафакт» для атомной отрасли

Система позволяет создавать защищенные и прозрачные производственные цепочки. На каждое изделие наносится уникальный QR-код с информацией о производителе, дате выпуска, покупателе и сопроводительных документах. Это дает возможность отслеживать движение материалов и комплектующих в режиме реального времени, а также выявлять и предотвращать поставки контрафактной продукции.

«Антиконтрафакт» уже применялся в промышленности, включая авиацию и оборонный сектор, где помог выявлять недобросовестные поставки. Теперь опыт будет масштабирован для атомной отрасли, что позволит повысить технологический суверенитет и безопасность критической инфраструктуры.

Сервис интегрирует контроль качества с управлением цепочками поставок и автоматизацией процессов, снижая риски использования фальсифицированных или некачественных материалов.

Сервис был показан на сессии «Качество не может быть проверено в изделии, оно должно быть создано в нем» в рамках Мировой атомной недели.