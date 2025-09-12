«РТ-Техприемка» запустила портал отечественных цифровых решений

Опубликовано 12 сентября 2025, 21:361 мин.
«РТ-Техприемка» запустила портал отечественных цифровых решенийПлатформа texx. digital объединила продукты для цифровой трансформации
Дочерняя компания Ростеха «РТ-Техприемка» представила единый портал цифровых решений texx.digital. Ресурс содержит каталог отечественных IT-продуктов, предназначенных для организаций, реализующих проекты цифровой трансформации.
На платформе представлены различные разработки, включая универсальную систему TexX. Платформа для сбора и анализа данных. Также доступны решения для операционного управления бизнес-процессами, такие как Workflow-монитор и «ЦМЛ.Тех», повышающий эффективность метрологических служб.
Отдельный раздел посвящен продуктам с искусственным интеллектом TexX.AI. В него входят генеративный ИИ для создания отчетов, интеллектуальный поиск по нормативам и инструменты для подбора персонала. Все решения основаны на российских технологиях.
Портал предоставляет возможность прямого контакта с разработчиками для обсуждения проектов. В перспективе каталог планируется расширять новыми инструментами автоматизации и аналитики для промышленных предприятий.