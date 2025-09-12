«РТ-Техприемка» запустила портал отечественных цифровых решений

На платформе представлены различные разработки, включая универсальную систему TexX. Платформа для сбора и анализа данных. Также доступны решения для операционного управления бизнес-процессами, такие как Workflow-монитор и «ЦМЛ.Тех», повышающий эффективность метрологических служб.

Отдельный раздел посвящен продуктам с искусственным интеллектом TexX.AI. В него входят генеративный ИИ для создания отчетов, интеллектуальный поиск по нормативам и инструменты для подбора персонала. Все решения основаны на российских технологиях.

Портал предоставляет возможность прямого контакта с разработчиками для обсуждения проектов. В перспективе каталог планируется расширять новыми инструментами автоматизации и аналитики для промышленных предприятий.