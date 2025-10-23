РУДН и «Школа 21» открыли совместный IT-кампус в Москве

Для участников разработаны две программы продолжительностью один и два года. Направление «ИИ-инженер» включает изучение машинного обучения, RAG-систем, AI-агентов и рекомендательных сервисов. Программа «Цифровой заказчик» посвящена аналитике данных, продуктовым метрикам и Agile-методологиям.

Обучение построено по принципу «равный равному» с акцентом на практическое применение знаний. Студенты будут работать над реальными бизнес-кейсами, создавая прототипы решений. В программу включены карьерные тренинги по подготовке к собеседованиям и оформлению портфолио.

Для зачисления необходимо пройти отборочный этап — «бассейн», где оцениваются навыки работы над индивидуальными и групповыми проектами. Первый поток обучения начнет занятия 13 ноября.