РУДН и «Школа 21» открыли совместный IT-кампус в Москве

Опубликовано 23 октября 2025, 20:301 мин.
РУДН и «Школа 21» открыли совместный IT-кампус в МосквеСтуденты смогут бесплатно изучать ИИ и программирование
В Москве начал работу совместный образовательный кампус Российского университета дружбы народов (РУДН) и «Школы 21». Студенты РУДН получат возможность бесплатно осваивать современные IT-дисциплины параллельно с основным обучением.
Для участников разработаны две программы продолжительностью один и два года. Направление «ИИ-инженер» включает изучение машинного обучения, RAG-систем, AI-агентов и рекомендательных сервисов. Программа «Цифровой заказчик» посвящена аналитике данных, продуктовым метрикам и Agile-методологиям.
Обучение построено по принципу «равный равному» с акцентом на практическое применение знаний. Студенты будут работать над реальными бизнес-кейсами, создавая прототипы решений. В программу включены карьерные тренинги по подготовке к собеседованиям и оформлению портфолио.
Для зачисления необходимо пройти отборочный этап — «бассейн», где оцениваются навыки работы над индивидуальными и групповыми проектами. Первый поток обучения начнет занятия 13 ноября.