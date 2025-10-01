В России
«Русал» создал технологию переработки алюминиевого лома

Электролизер очищает металл с низким углеродным следом
Компания «Русал» представила новую технологию, позволяющую перерабатывать загрязнённый алюминиевый лом с помощью электролиза. Этот метод даёт возможность производить из низкокачественного сырья металл высокого класса.
Испытания на прототипах электролизеров подтвердили эффективность разработки. Процесс показал операционную стабильность, высокую чистоту итогового продукта и низкие энергозатраты. Конструкция установки обеспечивает электрохимическую очистку.

Как отметили в компании, переработка загрязнённого лома была серьёзной проблемой для отрасли. Инновация позволяет создать полноценный замкнутый цикл использования алюминия без потери его свойств. Это открывает путь для применения переработанного металла в высокотехнологичных сферах.

Важным аспектом технологии является её экологичность. Она рассчитана на переработку старого бытового лома и позволяет получать металл с углеродным следом менее одной тонны парниковых газов на тонну продукции. Это способствует снижению воздействия на окружающую среду.

