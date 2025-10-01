«Русал» создал технологию переработки алюминиевого лома

«Русал» создал технологию переработки алюминиевого ломаЭлектролизер очищает металл с низким углеродным следом
© Ferra.ru
Испытания на прототипах электролизеров подтвердили эффективность разработки. Процесс показал операционную стабильность, высокую чистоту итогового продукта и низкие энергозатраты. Конструкция установки обеспечивает электрохимическую очистку.
Как отметили в компании, переработка загрязнённого лома была серьёзной проблемой для отрасли. Инновация позволяет создать полноценный замкнутый цикл использования алюминия без потери его свойств. Это открывает путь для применения переработанного металла в высокотехнологичных сферах.
Важным аспектом технологии является её экологичность. Она рассчитана на переработку старого бытового лома и позволяет получать металл с углеродным следом менее одной тонны парниковых газов на тонну продукции. Это способствует снижению воздействия на окружающую среду.