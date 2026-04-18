«Русал» установит системы машинного зрения на пяти заводах

По словам Технического директора «Русала» Виктора Манна, технология уже полностью работает на Красноярском алюминиевом заводе. Сейчас ее устанавливают на Братском, Волгоградском, Иркутском и Новокузнецком предприятиях. Нейросеть обучали на сотнях часов видео распознавать признаки разгерметизации, такие как дым или огонь. При этом алгоритм отличает их от проблесковых маячков техники, солнечных зайчиков и отражений.

Директор по автоматизации производства «Русал ИТЦ» Михаил Гринишин отметил, что машинное зрение вдвое сокращает время обнаружения неполадок по сравнению с плановыми обходами персонала. При обнаружении нарушения система вызывает оператора. Это позволяет повысить герметичность электролизеров и снизить воздействие на окружающую среду.