Опубликовано 18 апреля 2026, 18:13
«Русал» установит системы машинного зрения на пяти заводах

Видеокамеры будут круглосуточно следить за 6500 электролизерами
Компания «Русал» планирует к 2026 году внедрить технологию мониторинга электролиза с помощью машинного зрения на пяти алюминиевых заводах. Затраты на это решение искусственного интеллекта (ИИ) составляют около 1,6 миллиарда рублей. Система предусматривает установку специальных видеокамер для круглосуточного наблюдения примерно за 6500 электролизерами.
По словам Технического директора «Русала» Виктора Манна, технология уже полностью работает на Красноярском алюминиевом заводе. Сейчас ее устанавливают на Братском, Волгоградском, Иркутском и Новокузнецком предприятиях. Нейросеть обучали на сотнях часов видео распознавать признаки разгерметизации, такие как дым или огонь. При этом алгоритм отличает их от проблесковых маячков техники, солнечных зайчиков и отражений.

Директор по автоматизации производства «Русал ИТЦ» Михаил Гринишин отметил, что машинное зрение вдвое сокращает время обнаружения неполадок по сравнению с плановыми обходами персонала. При обнаружении нарушения система вызывает оператора. Это позволяет повысить герметичность электролизеров и снизить воздействие на окружающую среду.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
