«Русал» внедрил ИИ для управления контейнерами

В пресс-службе компании сообщили, что система использует машинное зрение и высокоточное позиционирование для создания виртуального двойника терминала. В этом цифровом модели фиксируются местоположение и номера всех контейнеров, ожидающих загрузки алюминием. Такая технология уже проходит испытания на терминале Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ), где она позволила ускорить процесс поиска контейнеров. Ранее это занимало около получаса, теперь же время сокращено до нескольких минут.

После успешных испытаний на КрАЗе, планируется расширение проекта на другие алюминиевые заводы компании. Внедрение таких технологий поможет не только повысить скорость и точность работы, но и увеличить отгрузку алюминия в контейнерах на 60% в ближайшие два года.