«Русал» внедрил нейросеть для контроля качества алюминиевых сплавов

Новая система разработана инженерами «Русала» совместно с литейщиками Тайшетского алюминиевого завода. Основой системы стала нейросеть, обученная анализировать действия персонала и работу оборудования в реальном времени через камеры, установленные в литейном цехе.

Во время испытаний на Тайшетском заводе система продемонстрировала высокую точность и эффективность. На отдельном экране в цехе она отображает рекомендации по последовательности операций, что позволяет специалистам строго придерживаться технологических требований.

Применение нейросети позволяет снизить вероятность ошибок в производстве и избежать получения сплава с отклонениями от нужного химического состава. Это повышает стабильность качества продукции и снижает производственные риски.

В компании заявили, что в будущем аналогичную систему планируют внедрить на всех алюминиевых заводах «Русала».