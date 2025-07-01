В России
Опубликовано 01 июля 2025, 20:36
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«Русал» внедрил нейросеть для контроля качества алюминиевых сплавов

ИИ помогает соблюдать технологию на заводах компании
Компания «Русал» начала использовать искусственный интеллект (ИИ) для наблюдения за процессом приготовления алюминиевого расплава. Эта технология направлена на повышение точности соблюдения технологических операций, число которых в производстве сплава может достигать двадцати.
«Русал» внедрил нейросеть для контроля качества алюминиевых сплавов

© Ferra.ru

Новая система разработана инженерами «Русала» совместно с литейщиками Тайшетского алюминиевого завода. Основой системы стала нейросеть, обученная анализировать действия персонала и работу оборудования в реальном времени через камеры, установленные в литейном цехе.

Во время испытаний на Тайшетском заводе система продемонстрировала высокую точность и эффективность. На отдельном экране в цехе она отображает рекомендации по последовательности операций, что позволяет специалистам строго придерживаться технологических требований.

Применение нейросети позволяет снизить вероятность ошибок в производстве и избежать получения сплава с отклонениями от нужного химического состава. Это повышает стабильность качества продукции и снижает производственные риски.

В компании заявили, что в будущем аналогичную систему планируют внедрить на всех алюминиевых заводах «Русала».