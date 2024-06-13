Русские ученые впервые проверили технологию сейсморазведки на архипелаге

Опубликовано 13 июня 2024, 09:09
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Русские ученые впервые проверили технологию сейсморазведки на архипелагеЗемля Франца-Иосифа
Русское географическое общество завершило первую масштабную проверку технологии сейсморазведки на архипелаге Земля Франца-Иосифа. Ученые подтвердили наличие предполагаемых поверхностных проявлений землетрясений, обнаруженных на острове Земля Александры в 2021 году.
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В 2024 году экспедиционная группа продолжила исследования, расширив методы до аэрофотосъемки и сейсмических профилей через мыс Двойной. Эти работы помогут уточнить масштабы прошлых сейсмических событий и предсказать будущие развития сейсмического процесса на архипелаге.
Руководитель экспедиции Алексей Собисевич подчеркнул, что исследования велись как на суше, так и на ледяной поверхности, предоставив уникальные данные для науки о сейсмической активности в этом регионе. Полученные результаты послужат основой для научной статьи о природе землетрясений и факторах, влияющих на их возникновение.