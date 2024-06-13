Русские ученые впервые проверили технологию сейсморазведки на архипелаге

В 2024 году экспедиционная группа продолжила исследования, расширив методы до аэрофотосъемки и сейсмических профилей через мыс Двойной. Эти работы помогут уточнить масштабы прошлых сейсмических событий и предсказать будущие развития сейсмического процесса на архипелаге.

Руководитель экспедиции Алексей Собисевич подчеркнул, что исследования велись как на суше, так и на ледяной поверхности, предоставив уникальные данные для науки о сейсмической активности в этом регионе. Полученные результаты послужат основой для научной статьи о природе землетрясений и факторах, влияющих на их возникновение.