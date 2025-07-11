RuStore начал тестирование технологии быстрой установки приложений

Раньше процесс установки мог занимать одну-две минуты и требовал внимания со стороны пользователя. Сейчас установка стала почти незаметной и занимает считанные секунды, что делает использование приложений более удобным и быстрым.

Технология не только ускоряет установку, но и позволяет точнее рассчитывать расход интернет-трафика на устройствах. RuStore планирует в ближайшее время добавить поддержку новой технологии и для других приложений, чтобы улучшить опыт загрузки для большего числа пользователей.

Ранее RuStore уже оптимизировал процесс скачивания, повысив скорость загрузки приложений на 24%. Использование алгоритма многопотоковой загрузки снизило вероятность прерывания соединения, а сжатие файлов уменьшило объем скачиваемых данных почти на четверть.