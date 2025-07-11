В России
Опубликовано 11 июля 2025, 15:49
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RuStore начал тестирование технологии быстрой установки приложений

Первым ее протестировал мессенджер MAX
Магазин приложений RuStore начал тестировать новую технологию мгновенной загрузки, которая значительно сокращает время установки мобильных приложений. Первыми воспользоваться нововведением смогли пользователи мессенджера MAX, который теперь можно установить в среднем всего за 15 секунд.
RuStore начал тестирование технологии быстрой установки приложений
© RuStore

Раньше процесс установки мог занимать одну-две минуты и требовал внимания со стороны пользователя. Сейчас установка стала почти незаметной и занимает считанные секунды, что делает использование приложений более удобным и быстрым.

Технология не только ускоряет установку, но и позволяет точнее рассчитывать расход интернет-трафика на устройствах. RuStore планирует в ближайшее время добавить поддержку новой технологии и для других приложений, чтобы улучшить опыт загрузки для большего числа пользователей.

Ранее RuStore уже оптимизировал процесс скачивания, повысив скорость загрузки приложений на 24%. Использование алгоритма многопотоковой загрузки снизило вероятность прерывания соединения, а сжатие файлов уменьшило объем скачиваемых данных почти на четверть.