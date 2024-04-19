RuStore поделился самыми популярными сервисами для туристов

RuStore поделился самыми популярными сервисами для туристовИ не только
© Ferra.ru
Среди самых востребованных приложений для бронирования билетов и отелей пользователи RuStore выделяют такие сервисы, как «Аэрофлот», «РЖД Пассажирам», «Tutu.ru», «Авиасейлс» и «S7 Airlines».
Кроме того, Александр Руснак рассказал, что многие банки предлагают свои сервисы по бронированию и оплате отелей и билетов, что позволяет сэкономить на путешествии и получить кешбэк.
Сегодня многие банки предлагают свои сервисы бронирования, оплаты отелей и авиабилетов внутри одного приложения. Благодаря этому можно сэкономить на отелях и билетах в среднем до 10%, которые банк вернет кеш-бэком. При этом, некоторые банки позволяют оплатить отель заграницей, где российские сервисы не позволяют это сделать, а иностранные — не принимают российские карты.
Эксперт отмечает рост популярности приложений для покупки билетов на самолет, объясняя это ценой.
Если путешественник планирует отдохнуть в самой востребованной стране в сезон отпусков, то бронировать авиабилеты лучше за 4-5 месяцев, так как именно в этот период цены значительно ниже. Еще один совет — покупайте билеты с понедельника по четверг. Авиакомпании тщательно отслеживают динамику спроса в разные дни недели и часы. По данным экспертов, наибольшее число продаж отмечается в пятницу и выходные дни.
Но путешествие начинается задолго до покупки билетов. Важно подготовить свой смартфон, установив приложения для навигации, переводчиков и организации путешествия. Также необходимо обеспечить себя надежным аккумулятором и защитным чехлом для телефона, отметил Александр Русак. Дополнительные советы включают подключение роуминга, покупку местной SIM-карты при длительном пребывании за границей, а также сохранение данных в облачном хранилище для удобства и безопасности.