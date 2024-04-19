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В России
Опубликовано 19 апреля 2024, 18:36
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RuStore поделился самыми популярными сервисами для туристов

И не только
Подготовка к путешествию может быть простой и увлекательной благодаря новым сервисам и полезным советам. Ведущий менеджер продукта RuStore, Александр Руснак, поделился секретами и наиболее популярными приложениями среди пользователей, которые помогут вам спланировать свой отдых.
RuStore поделился самыми популярными сервисами для туристов

© Ferra.ru

Среди самых востребованных приложений для бронирования билетов и отелей пользователи RuStore выделяют такие сервисы, как «Аэрофлот», «РЖД Пассажирам», «Tutu.ru», «Авиасейлс» и «S7 Airlines».

Кроме того, Александр Руснак рассказал, что многие банки предлагают свои сервисы по бронированию и оплате отелей и билетов, что позволяет сэкономить на путешествии и получить кешбэк.

Сегодня многие банки предлагают свои сервисы бронирования, оплаты отелей и авиабилетов внутри одного приложения. Благодаря этому можно сэкономить на отелях и билетах в среднем до 10%, которые банк вернет кеш-бэком. При этом, некоторые банки позволяют оплатить отель заграницей, где российские сервисы не позволяют это сделать, а иностранные — не принимают российские карты.

Александр Руснак
Ведущий менеджер продукта RuStore

Эксперт отмечает рост популярности приложений для покупки билетов на самолет, объясняя это ценой.

Если путешественник планирует отдохнуть в самой востребованной стране в сезон отпусков, то бронировать авиабилеты лучше за 4-5 месяцев, так как именно в этот период цены значительно ниже. Еще один совет — покупайте билеты с понедельника по четверг. Авиакомпании тщательно отслеживают динамику спроса в разные дни недели и часы. По данным экспертов, наибольшее число продаж отмечается в пятницу и выходные дни.

Александр Руснак
Ведущий менеджер продукта RuStore

Но путешествие начинается задолго до покупки билетов. Важно подготовить свой смартфон, установив приложения для навигации, переводчиков и организации путешествия. Также необходимо обеспечить себя надежным аккумулятором и защитным чехлом для телефона, отметил Александр Русак. Дополнительные советы включают подключение роуминга, покупку местной SIM-карты при длительном пребывании за границей, а также сохранение данных в облачном хранилище для удобства и безопасности.

Источник:RuStore
Автор:Ингела Воробьева
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