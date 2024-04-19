RuStore поделился самыми популярными сервисами для туристов

Если путешественник планирует отдохнуть в самой востребованной стране в сезон отпусков, то бронировать авиабилеты лучше за 4-5 месяцев, так как именно в этот период цены значительно ниже. Еще один совет — покупайте билеты с понедельника по четверг. Авиакомпании тщательно отслеживают динамику спроса в разные дни недели и часы. По данным экспертов, наибольшее число продаж отмечается в пятницу и выходные дни.