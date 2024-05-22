RuStore привлек более 10 000 разработчиков приложений и игр

Основная часть разработчиков приходит из России, Китая, Сингапура и стран СНГ, таких как Беларусь, Казахстан, Азербайджан и другие. В RuStore можно найти как крупные игровые студии, размещающие десятки приложений, так и небольшие команды и инди-разработчиков, предлагающих уникальные и креативные проекты.

Дмитрий Панкрушев отметил, что за два года была создана инфраструктура, полностью отвечающая потребностям современных разработчиков. В Консоли RuStore доступны все необходимые инструменты для публикации, тестирования и контроля качества приложений, что делает процесс разработки и размещения удобным и эффективным.