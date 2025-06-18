RUTUBE запустит безопасный режим для семейного просмотра видео

Функция будет доступна всем пользователям — вне зависимости от того, авторизованы они или нет. На первом этапе в безопасный режим войдут мультфильмы, фильмы, развивающие видео, ролики детских блогеров и телевизионные передачи, ориентированные на младшую аудиторию. Позже библиотека контента обещает расширяться.

Как отмечают в компании, запуск режима стал ответом на пожелания зрителей. Примерно 15% от ежедневной аудитории RUTUBE смотрит детский и семейный контент, и такая же доля приходится на эту категорию в общем объеме ежемесячных просмотров. Родители, участвовавшие в опросах и интервью, высказали четкое желание оградить детей от нежелательных материалов.

Новый режим — часть более широкой стратегии RUTUBE по обеспечению медиабезопасности в цифровой среде. В дальнейшем платформа планирует внедрение отдельных детских профилей, которые будут формировать персональные рекомендации и позволят разделять просмотры взрослых и детей.

Кроме того, в рамках собственной политики модерации RUTUBE уже удалил более 15 тысяч видео и заблокировал свыше 5 тысяч аккаунтов, нарушающих требования к детскому контенту. Эти действия соответствуют закону 149-ФЗ и поддерживают инициативы Альянса по защите детей в цифровой среде, в который входит и «Газпром-Медиа Холдинг».