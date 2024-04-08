Rutube запустит образовательные программы

Rutube, входящий в состав «Газпром-Медиа Холдинга», провел первую национальную премию «Феникс» для блогеров, чьи каналы были заблокированы на западных площадках. Мероприятие, состоялось на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

В 2022 году было заблокировано более ста российских каналов на YouTube