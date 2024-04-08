Rutube запустит образовательные программы

Опубликовано 08 апреля 2024, 11:50
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Rutube запустит образовательные программыИз-за возросшей потребности
Заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Сергей Косинский сообщил о скором появлении образовательных программ на видеохостинге Rutube. По его словам, возросла потребность в образовательном контенте, который скоро станет доступен для зрителей.
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Косинский также подчеркнул, что платформа будет продолжать развивать социальный контент, так как он играет важную роль в формировании культуры общества.
На текущий момент созрела потребность в образовательном контенте, и в ближайшее время будет некое количество образовательных программ, я думаю, что они вам понравятся. Также мы продолжаем заниматься социальным контентом, ведь он формирует культуру в обществе.
Сергей Косинский
Заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга»
Rutube, входящий в состав «Газпром-Медиа Холдинга», провел первую национальную премию «Феникс» для блогеров, чьи каналы были заблокированы на западных площадках. Мероприятие, состоялось на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.
В 2022 году было заблокировано более ста российских каналов на YouTube