Опубликовано 30 апреля 2026, 10:56
«Рувики» внедрит гибридную проверку данных с ИИ

Финальным фильтром достоверности останутся профильные эксперты
Интернет-энциклопедия «Рувики» переходит на гибридную модель верификации материалов. Искусственный интеллект (ИИ) будет агрегировать информацию, а окончательную проверку станут проводить ученые и ведущие эксперты. Об этом сообщили в пресс-службе компании в рамках Российского интернет-форума, пишет ТАСС.
По словам заместителя гендиректора Елены Литовченко, достоверность остается главной ценностью проекта. Проекты, основанные только на человеческом труде, проигрывают в скорости, а полностью полагающиеся на ИИ теряют в точности. Гибридный подход позволяет объединить современные технологии с академической экспертизой.

В «Рувики» уже работают смешанные команды из людей и ИИ-агентов. Нейросети актуализируют данные по новостям, расширяют материалы и создают заготовки, используя достоверные источники. Однако финальный контроль всегда остается за человеком. Советник заместителя генерального директора по развитию продуктов и информационных технологий «Рувики» Сергей Стольников подчеркнул, что ИИ не заменит специалиста — его заменит тот, кто умеет пользоваться нейросетями.