РЖД будет использовать спутники для беспилотных поездов

Как сообщил директор Проектно-конструкторского бюро локомотивного хозяйства РЖД Юрий Попов, в настоящее время на орбите уже находятся шесть экспериментальных спутников. Первые серийные аппараты планируется запустить до конца этого года.

В РЖД отмечают, что уже отработан ряд технологий, позволяющих переводить подвижной состав в беспилотный режим. Развитие спутниковой связи создает условия для внедрения таких систем на труднодоступных участках железных дорог.

В рамках Международного железнодорожного салона «PRO//Движение.Экспо» был продемонстрирован макет комплексной системы беспилотного вождения. Она включает цифровую высокоскоростную связь, систему «автомашинист», техническое зрение и технологии виртуальной сцепки.