РЖД и Университет Иннополис будут сотрудничать в сфере робототехники

Партнерство предусматривает совместное разработку и внедрение коммерческих проектов в области робототехники и геоинформационных технологий, а также совместную работу над программным обеспечением. Эта инициатива также нацелена на стратегическое развитие системы профессионального образования в железнодорожной отрасли, учитывая современные требования цифровой экономики.