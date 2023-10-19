РЖД и Университет Иннополис будут сотрудничать в сфере робототехники

РЖД и Университет Иннополис будут сотрудничать в сфере робототехникиСоглашение уже подписано
Иннополис и Российские железные дороги (РЖД) объявили о запуске совместных проектов в области робототехники, геоинформационных технологий и искусственного интеллекта, пишет ТАСС. Соглашение о сотрудничестве было подписано в рамках форума Digital Innopolis Days.
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Партнерство предусматривает совместное разработку и внедрение коммерческих проектов в области робототехники и геоинформационных технологий, а также совместную работу над программным обеспечением. Эта инициатива также нацелена на стратегическое развитие системы профессионального образования в железнодорожной отрасли, учитывая современные требования цифровой экономики.
Серия подписаний деловой программы форума Digital Innopolis Days началась с заключения соглашения о сотрудничестве между РЖД и Университетом Иннополис. Стороны планируют совместно разрабатывать и реализовывать коммерческие проекты, связанные с робототехникой, геоинформационными технологиями и искусственным интеллектом, а также сотрудничать в разработке программного обеспечения.