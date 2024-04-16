РЖД и «Уральские локомотивы» заключили соглашение о высокоскоростных поездах

Опубликовано 16 апреля 2024, 17:01
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РЖД и «Уральские локомотивы» заключили соглашение о высокоскоростных поездахДля маршрута Москва – Санкт-Петербург
Российские железные дороги (РЖД) подписали контракт с предприятием «Уральские локомотивы» на изготовление, сертификацию и поставку двух высокоскоростных электропоездов для маршрута Москва — Санкт-Петербург. Общая стоимость соглашения составляет 12 миллиардов рублей. По условиям контракта, готовые к эксплуатации поезда должны быть доставлены до конца марта 2028 года.
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Для создания первых образцов электропоездов РЖД предоставят исполнителю конструкторскую документацию, которая в настоящее время разрабатывается в Инжиниринговом центре железнодорожного транспорта. Эскизное проектирование завершено, приняты ключевые решения по конструкции и дизайну состава. Поезд будет состоять из 8 вагонов и обладать возможностью объединения двух поездов. Планируется разработка 4 классов обслуживания.
Максимальная скорость электропоезда составит 400 км/ч, а в эксплуатации он будет развивать скорость до 360 км/ч.