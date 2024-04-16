РЖД и «Уральские локомотивы» заключили соглашение о высокоскоростных поездах

Для создания первых образцов электропоездов РЖД предоставят исполнителю конструкторскую документацию, которая в настоящее время разрабатывается в Инжиниринговом центре железнодорожного транспорта. Эскизное проектирование завершено, приняты ключевые решения по конструкции и дизайну состава. Поезд будет состоять из 8 вагонов и обладать возможностью объединения двух поездов. Планируется разработка 4 классов обслуживания.

Максимальная скорость электропоезда составит 400 км/ч, а в эксплуатации он будет развивать скорость до 360 км/ч.