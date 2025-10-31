РЖД испытала VR-систему для снятия стресса у сотрудников

Опубликовано 31 октября 2025, 14:281 мин.
РЖД испытала VR-систему для снятия стресса у сотрудниковСеанс длится 17 минут и использует движения глаз
Медицинские специалисты РЖД подтвердили эффективность системы на основе виртуальной реальности (VR) для быстрого восстановления психоэмоционального состояния работников. В испытаниях участвовали 33 сотрудника локомотивных бригад, которые проходили процедуры после рабочей смены.
Разработка погружает пользователя в комфортную виртуальную среду — например, природный ландшафт — и использует методику десенсибилизации и переработки движением глаз (ДПДГ). Один сеанс продолжительностью 17 минут способствует снижению тревожности и нормализации сердечного ритма.
Испытания проводились с использованием отечественной VR-платформы Cyberly One. По итогам тестирования специалисты рекомендовали продолжить исследования для оптимизации восстановительных процедур.
В перспективе данная технология может найти применение для лечения различных психических расстройств, включая посттравматическое стрессовое расстройство.