РЖД испытала VR-систему для снятия стресса у сотрудников

Разработка погружает пользователя в комфортную виртуальную среду — например, природный ландшафт — и использует методику десенсибилизации и переработки движением глаз (ДПДГ). Один сеанс продолжительностью 17 минут способствует снижению тревожности и нормализации сердечного ритма.

Испытания проводились с использованием отечественной VR-платформы Cyberly One. По итогам тестирования специалисты рекомендовали продолжить исследования для оптимизации восстановительных процедур.

В перспективе данная технология может найти применение для лечения различных психических расстройств, включая посттравматическое стрессовое расстройство.