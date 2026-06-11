РЖД испытали новый дизель-поезд с технологией «тяни-толкай»

Во время испытаний специалисты оценили тяговые и энергетические параметры состава, динамическую прочность, безопасность и другие характеристики. Общий пробег опытного поезда составил 5 тыс. км, сообщили в РЖД.

ДП2Д построен на базе тепловоза ТЭП70БС и модифицированных вагонов электропоезда производства «Трансмашхолдинга». Управление локомотивом возможно из кабины тепловоза или головного вагона.

После завершения проверок принято решение выпустить установочную серию из 30 поездов.