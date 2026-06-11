Опубликовано 11 июня 2026, 09:551 мин.
РЖД испытали новый дизель-поезд с технологией «тяни-толкай»Опытный состав прошел 5 тыс. км
«Российские железные дороги» (РЖД) завершили приемочные испытания первого пригородного дизель-поезда ДП2Д, Он оснащен технологией «тяни-толкай». Проверки проводились в течение года на экспериментальных площадках в Щербинке и Белореченске, а также во время опытной поездки между Санкт-Петербургом и Сортавалой, пишет ТАСС.
© Ferra.ru
Во время испытаний специалисты оценили тяговые и энергетические параметры состава, динамическую прочность, безопасность и другие характеристики. Общий пробег опытного поезда составил 5 тыс. км, сообщили в РЖД.
ДП2Д построен на базе тепловоза ТЭП70БС и модифицированных вагонов электропоезда производства «Трансмашхолдинга». Управление локомотивом возможно из кабины тепловоза или головного вагона.
После завершения проверок принято решение выпустить установочную серию из 30 поездов.