РЖД испытали робота для автоматической расцепки вагонов

Опубликовано 23 июля 2026, 23:111 мин.
РЖД испытали робота для автоматической расцепки вагоновКомплекс выполнил более 6,5 тыс. операций
РЖД завершили опытную эксплуатацию робота-манипулятора для автоматической расцепки вагонов на станции Челябинск-Главный. Разработку создали НИИАС совместно с российскими робототехническими компаниями в рамках проекта «Цифровая железнодорожная станция».
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Комплекс разместили на мобильной платформе, которая перемещается по специальной рельсовой конструкции вдоль сортировочного пути. Робот способен синхронизироваться с движущимся составом и выполнять расцепку при скорости надвига до 10 км/ч. При ручной операции средняя скорость составляет около 5 км/ч.
За время испытаний система выполнила более 6,5 тыс. расцепок при разных скоростях роспуска вагонов и показала стабильную работу при высокой нагрузке.
Сейчас специалисты готовят оснащение всех сортировочных путей станции для приемочных испытаний.