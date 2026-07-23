РЖД испытали робота для автоматической расцепки вагонов

Комплекс разместили на мобильной платформе, которая перемещается по специальной рельсовой конструкции вдоль сортировочного пути. Робот способен синхронизироваться с движущимся составом и выполнять расцепку при скорости надвига до 10 км/ч. При ручной операции средняя скорость составляет около 5 км/ч.

За время испытаний система выполнила более 6,5 тыс. расцепок при разных скоростях роспуска вагонов и показала стабильную работу при высокой нагрузке.

Сейчас специалисты готовят оснащение всех сортировочных путей станции для приемочных испытаний.