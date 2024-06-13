РЖД начали тестирование оплаты по геолокации в Калининградской области

Опубликовано 13 июня 2024, 21:54
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РЖД начали тестирование оплаты по геолокации в Калининградской областиС помощью специального приложения
«Российские железные дороги» (РЖД) начали тестировать новый способ оплаты проезда по геолокации в пригородных поездах Калининградской области. По сообщению холдинга в официальном Telegram-канале, пассажиры могут использовать мобильное приложение «Протранспорт+» для определения местоположения и автоматической оплаты проезда.
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Система работает на основе Bluetooth-меток, установленных на станциях. Пассажиры должны установить приложение на смартфон, после чего оно автоматически определит начало и завершение поездки. Пользователи могут выбрать необходимый тариф, и система сама списывает средства с карты, привязанной к приложению.
В РЖД подчеркнули, что в перспективе планируется объединение технологии «умной оплаты» для пригородного и городского наземного транспорта в одном приложении. Это шаг в направлении создания удобных и безопасных мультимодальных поездок с использованием единого тарифа.
Электронные билеты с QR-кодом и чеки будут отображаться на экране смартфона, что обеспечит простоту и доступность сервиса для пассажиров.