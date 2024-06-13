РЖД начали тестирование оплаты по геолокации в Калининградской области

Система работает на основе Bluetooth-меток, установленных на станциях. Пассажиры должны установить приложение на смартфон, после чего оно автоматически определит начало и завершение поездки. Пользователи могут выбрать необходимый тариф, и система сама списывает средства с карты, привязанной к приложению.

В РЖД подчеркнули, что в перспективе планируется объединение технологии «умной оплаты» для пригородного и городского наземного транспорта в одном приложении. Это шаг в направлении создания удобных и безопасных мультимодальных поездок с использованием единого тарифа.

Электронные билеты с QR-кодом и чеки будут отображаться на экране смартфона, что обеспечит простоту и доступность сервиса для пассажиров.