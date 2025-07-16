РЖД произвели полностью отечественные поезда

По словам Колесникова, российские машиностроители и сервисные компании создали необходимую базу для выпуска и ремонта поездов. Большая часть комплектующих теперь производится внутри страны, включая запчасти для ранее закупленных составов Siemens — «Сапсанов» и «Ласточек».

Сейчас РЖД используют полностью российские электропоезда, такие как «Иволга» и «Финист», а также вагоны дальнего следования отечественного производства. Замглавы компании подчеркнул, что необходимость в иностранной железнодорожной технике отсутствует.

Колесников отметил, что после успешного импортозамещения логично продолжать развивать собственное производство. Это касается как новых поездов, так и обслуживания уже эксплуатируемых составов.