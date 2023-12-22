РЖД разработают вариант посадки в поезд по QR-коду из приложения “Госуслуги”

Основной процесс посадки пассажиров на поезд с использованием билетов давно оптимизирован, и по словам представителей РЖД, в 99% случаев пассажирам даже не требуется распечатывать билеты. Однако сейчас активно идет работа по исследованию возможности внедрения двухмерного QR-кода из приложения «Госуслуги» для посадки.

Представители РЖД подчеркнули, что это нововведение будет абсолютно добровольным для пассажиров, и планов об обязательном переходе на посадку по биометрии в ближайшем будущем нет.