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В России
17:58, 22 декабря 2023
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РЖД разработают вариант посадки в поезд по QR-коду из приложения “Госуслуги”

Что будет добровольным

Российские Железные дороги (РЖД) вместе с профильными ведомствами изучают возможность внедрения процесса посадки пассажиров в поезд по предъявлению QR-кода из мобильного приложения «Госуслуги». По информации пресс-службы РЖД, в настоящее время ведется работа над согласованием необходимой законодательной базы для реализации данного эксперимента, пишет ТАСС.

РЖД разработают вариант посадки в поезд по QR-коду из приложения “Госуслуги”

© Ferra.ru

Основной процесс посадки пассажиров на поезд с использованием билетов давно оптимизирован, и по словам представителей РЖД, в 99% случаев пассажирам даже не требуется распечатывать билеты. Однако сейчас активно идет работа по исследованию возможности внедрения двухмерного QR-кода из приложения «Госуслуги» для посадки.

Представители РЖД подчеркнули, что это нововведение будет абсолютно добровольным для пассажиров, и планов об обязательном переходе на посадку по биометрии в ближайшем будущем нет.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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#Россия
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