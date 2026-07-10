РЖД создадут полигон для испытаний пути высокоскоростной магистрали

На объекте специалисты проверят работу элементов инфраструктуры при скоростях выше 200 км/ч, включая безбалластный путь, рельсовые крепления и уравнительный стык. Также протестируют стрелочный перевод длиной 118 метров с восемью электроприводами, рассчитанный на движение до 400 км/ч прямо и 120 км/ч по боковому направлению.

В РЖД сообщили, что за состоянием конструкции будут следить более 1,5 тыс. датчиков, установленных на разных участках полигона и поезде «Сапсан».