РЖД удвоит протяженность магистральной квантовой сети

Сейчас общая длина квантовой сети РЖД составляет почти 3,3 тыс. км. В следующем году компания намерена подключить к сети такие города, как Сочи, Саратов, Самара, Челябинск и Екатеринбург. Глейм отметил, что теперь речь идет не только о «точка-точка» соединениях, но и о создании сложных федеральных сетей с новыми технологиями и программным обеспечением.

В 2024 году также планируется завершение нескольких научно-технических проектов, в результате чего будут созданы 16 образцов оборудования квантовых коммуникаций. Глейм подчеркнул, что квантовая связь не заменяет традиционные сети, а делает их более эффективными и защищенными.