В России
Опубликовано 02 октября 2025, 20:50
1 мин.

РЖД внедрили цифровые технологии для управления перевозками

Искусственный интеллект и цифровые платформы в работе компании
РЖД активно используют цифровые технологии, включая искусственный интеллект (ИИ), интернет вещей и цифровые двойники. Об этом сообщил глава компании Олег Белозёров в рамках форума «Цифровая транспортация».
РЖД внедрили цифровые технологии для управления перевозками

© Ferra.ru

По словам Белозёрова, технологии внедрены в десятки систем. Так, искусственный интеллект помогает обрабатывать более половины клиентских запросов и повышает уровень безопасности перевозок. Нейросетевые решения работают на 61 пункте осмотра вагонов, выявляя смещения грузов и ошибки крепления.

В пассажирском направлении используется система продажи билетов «Экспресс». Она способна обрабатывать около 2 тысяч запросов каждую секунду, а её услугами ежегодно пользуются более миллиарда человек. В грузовом сегменте цифровая система контролирует свыше 25 миллионов объектов и фиксирует миллионы событий ежедневно.

Отдельное внимание уделяется защите данных. За первые восемь месяцев 2025 года на информационные системы компании было совершено около 2,5 миллиона кибератак, которые удалось отразить.

Источник:РЖД
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#ржд
,
#технологии