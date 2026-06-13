РЖД внедрит роботов-помощников для проводников поездов

Опубликовано 13 июня 2026, 11:591 мин.
РЖД внедрит роботов-помощников для проводников поездовТехнологию проверяют перед запуском
Российские железные дороги (РЖД) рассматривают возможность использования роботов в пассажирских поездах в качестве помощников проводников. Сейчас компания изучает варианты таких устройств и проводит испытания.
© Ferra.ru
Первые проверки прошли в поезде «Ласточка» на территории депо без пассажиров. Роботы показали стабильность в работе, однако перед внедрением потребуется серия дополнительных тестов в реальных условиях движения.
В РЖД сообщили, что разработчикам предстоит доработать внешний вид устройств, технические параметры и проверить работу роботов при разных скоростях движения поездов.
Компания также получает предложения от производителей робототехники и анализирует их. При этом замена проводников роботами не рассматривается. Устройства могут использоваться только для выполнения вспомогательных задач и повышения удобства обслуживания пассажиров.