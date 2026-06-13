РЖД внедрит роботов-помощников для проводников поездов

Первые проверки прошли в поезде «Ласточка» на территории депо без пассажиров. Роботы показали стабильность в работе, однако перед внедрением потребуется серия дополнительных тестов в реальных условиях движения.

В РЖД сообщили, что разработчикам предстоит доработать внешний вид устройств, технические параметры и проверить работу роботов при разных скоростях движения поездов.

Компания также получает предложения от производителей робототехники и анализирует их. При этом замена проводников роботами не рассматривается. Устройства могут использоваться только для выполнения вспомогательных задач и повышения удобства обслуживания пассажиров.