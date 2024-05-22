РЖД внедрит сети 5G для улучшения интернета в поездках

Опубликовано 22 мая 2024, 08:54
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РЖД внедрит сети 5G для улучшения интернета в поездкахВместе с технологией Radio Ethernet
Замгендиректора РЖД Евгений Чаркин во время конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) сообщил, что компания рассматрива возможность использования сетей 5G вместе с технологией Radio Ethernet для улучшения интернет-соединения во время поездок.
По словам Чаркина, технология 5G может быть внедрена на высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Это позволит не только пассажирам наслаждаться высокоскоростным интернетом, но и обеспечит эффективное управление железнодорожным транспортом.
Представители РЖД также отметили, что планируют расширить применение технологии на другие маршруты, включая маршруты в Нижнем Новгороде и Казани. Однако реализация этого проекта потребует поддержки операторов связи, так как спрос на качественное интернет-подключение среди пассажиров постоянно растет.