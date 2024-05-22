РЖД внедрит сети 5G для улучшения интернета в поездках

По словам Чаркина, технология 5G может быть внедрена на высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Это позволит не только пассажирам наслаждаться высокоскоростным интернетом, но и обеспечит эффективное управление железнодорожным транспортом.

Представители РЖД также отметили, что планируют расширить применение технологии на другие маршруты, включая маршруты в Нижнем Новгороде и Казани. Однако реализация этого проекта потребует поддержки операторов связи, так как спрос на качественное интернет-подключение среди пассажиров постоянно растет.