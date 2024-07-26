РЖД запустил новый сервис пересадки на разные места в одном поезде

В компании сообщили, что условием для использования нового сервиса является длительная стоянка поезда на станции не менее 5 минут, чтобы пассажир успел перейти на новое место. Например, при отсутствии билетов на весь маршрут Москва — Адлер, можно будет приобрести билеты на поездку с пересадкой в Ростове-на-Дону: сначала до Ростова на одном месте, а затем продолжить путь до Адлера на другом.

Сервис будет доступен на маршрутах Москва — Кисловодск, Москва — Адлер, Москва — Анапа и Москва — Новороссийск. Каждый билет поездки требует отдельной регистрации у проводников.