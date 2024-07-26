РЖД запустил новый сервис пересадки на разные места в одном поезде

Опубликовано 26 июля 2024, 13:26
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РЖД запустил новый сервис пересадки на разные места в одном поездеПри отсутствии билетов на полный маршрут
РЖД внедрили новый онлайн-сервис, позволяющий пересаживаться на разные места в одном поезде, чтобы облегчить поездки на юг при отсутствии билетов на полный маршрут. Теперь, если билеты на весь путь отсутствуют, система предложит поездку с пересадками на доступные места в том же поезде.
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В компании сообщили, что условием для использования нового сервиса является длительная стоянка поезда на станции не менее 5 минут, чтобы пассажир успел перейти на новое место. Например, при отсутствии билетов на весь маршрут Москва — Адлер, можно будет приобрести билеты на поездку с пересадкой в Ростове-на-Дону: сначала до Ростова на одном месте, а затем продолжить путь до Адлера на другом.
Сервис будет доступен на маршрутах Москва — Кисловодск, Москва — Адлер, Москва — Анапа и Москва — Новороссийск. Каждый билет поездки требует отдельной регистрации у проводников.