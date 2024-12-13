РЖД запустили новую систему бронирования билетов «Экспресс-НП»

Как сообщил начальник департамента пассажирских перевозок РЖД Николай Костенко, первый билет был продан с помощью «Экспресс-НП» на этой неделе. По его словам, система не только ускорит процессы бронирования, но и позволит РЖД быстрее реагировать на запросы пассажиров, что повысит комфорт и удобство путешествий.

В этом году РЖД также запустили несколько новых цифровых сервисов. Одним из них стал «Лист ожидания», который за полгода с момента запуска получил более 1,8 миллиона заявок на проездные документы. Билеты по этому сервису получили более 300 тысяч пассажиров. Также был внедрен сервис «РЖД Пассажирам», который уже установили более 500 тысяч пользователей. В ближайшем будущем в приложении появится возможность онлайн-покупки билетов на пригородные поезда, а также будут добавлены другие функции.