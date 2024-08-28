РЖД запустили первый в России беспилотный поезд «Ласточка»

В пресс-службе РЖД сообщили, что этот электропоезд представляет собой третий уровень автоматизации из четырех возможных. Несмотря на автоматическое управление, машинист остается в кабине для контроля за открытием и закрытием дверей при посадке и высадке пассажиров.

В РЖД подчеркнули, что перед запуском поезда была проведена масштабная работа по обеспечению безопасности пассажиров, разработаны сценарии для различных нештатных ситуаций, и проведены испытания всех систем «умного электропоезда». Поезд оснащен отечественными решениями, включая интеллектуальное техническое зрение и сложные нейронные сети, реализованными в сотрудничестве с институтами, университетами и производителями.