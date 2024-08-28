Опубликовано 28 августа 2024, 15:321 мин.
РЖД запустили первый в России беспилотный поезд «Ласточка»По МЦК
Российские железные дороги (РЖД) запустили первый частично беспилотный электропоезд «Ласточка» для пассажирских перевозок на Московском центральном кольце (МЦК). Поезд управляется полностью автоматикой, использующей нейронные сети для оценки ситуации и выполнения действий.
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В пресс-службе РЖД сообщили, что этот электропоезд представляет собой третий уровень автоматизации из четырех возможных. Несмотря на автоматическое управление, машинист остается в кабине для контроля за открытием и закрытием дверей при посадке и высадке пассажиров.
В РЖД подчеркнули, что перед запуском поезда была проведена масштабная работа по обеспечению безопасности пассажиров, разработаны сценарии для различных нештатных ситуаций, и проведены испытания всех систем «умного электропоезда». Поезд оснащен отечественными решениями, включая интеллектуальное техническое зрение и сложные нейронные сети, реализованными в сотрудничестве с институтами, университетами и производителями.