В России
Опубликовано 31 октября 2025, 19:23
1 мин.

РЖД запустили тестирование «виртуальной сцепки» для пассажирских поездов

Технология позволит увеличить пропускную способность путей
РЖД проводят испытания технологии «виртуальная сцепка» на участке Россошь — Лихая протяженностью 276 км, который относится к пассажирскому направлению центр — юг. Для экспериментов два локомотива ЭП1М были оснащены системами автоведения, цифровыми радиомодемами и комплексными приборами безопасности.
В рамках тестов электровозы двигались без вагонов с интервалом от 3 до 6 минут. Специалисты проверяли движение по боковым путям, реакцию ведомого локомотива на экстренное торможение ведущего и другие сценарии. Системы показали стабильную работу. До конца ноября планируются поездки с вагонами для имитации движения двух пассажирских составов.

Технология «виртуальная сцепка» позволяет управлять несколькими поездами как единым составом без физического соединения. С помощью цифровых систем обмена данными и автоматизированного управления поезда синхронизируют скорость, торможение и ускорение.

Источник:РЖД
Автор:Ингела Воробьева
