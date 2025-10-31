РЖД запустили тестирование «виртуальной сцепки» для пассажирских поездов

В рамках тестов электровозы двигались без вагонов с интервалом от 3 до 6 минут. Специалисты проверяли движение по боковым путям, реакцию ведомого локомотива на экстренное торможение ведущего и другие сценарии. Системы показали стабильную работу. До конца ноября планируются поездки с вагонами для имитации движения двух пассажирских составов.

Технология «виртуальная сцепка» позволяет управлять несколькими поездами как единым составом без физического соединения. С помощью цифровых систем обмена данными и автоматизированного управления поезда синхронизируют скорость, торможение и ускорение.