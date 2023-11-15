РЖД запустит беспилотные поезда "Ласточка" летом 2024 года

РЖД запустит беспилотные поезда "Ласточка" летом 2024 годаКоторые станут полностью российским проектом
На выставке "Транспорт России" в Москве глава "Российских железных дорог" (РЖД) Олег Белозеров сообщил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину о планах компании запустить беспилотные поезда "Ласточка" к лету 2024 года, пишет ТАСС.
Одним из ключевых элементов подготовки к внедрению беспилотных систем станет тренажер для операторов. Этот тренажер будет обучать специалистов, контролирующих работу беспилотных поездов. РЖД уже занимаются сертификацией нового электропоезда "Ласточка", который предполагается будет функционировать без машиниста. Поезд будет обеспечивать пассажирские перевозки в автоматическом режиме и иметь возможность реагировать на различные препятствия.
Мы в следующем году сделаем беспилотную "Ласточку". Будет стоять такой пульт управления в центре управления и можно будет управлять с одного пульта четырьмя поездами.
Тренажерная система будет автоматически регистрировать прогресс обучения, предоставлять разнообразные учебные задачи и имитировать реальные ситуации для тренировок. Отмечается, что все используемые технологии в этом проекте будут российскими. Белозеров заверил, что "Ласточка" станет полностью российским проектом, а всё программное обеспечение будет отечественным. РЖД планируют продемонстрировать беспилотное движение поездов "Ласточка" летом 2024 года.