РЖД запустит беспилотные поезда "Ласточка" летом 2024 года

Одним из ключевых элементов подготовки к внедрению беспилотных систем станет тренажер для операторов. Этот тренажер будет обучать специалистов, контролирующих работу беспилотных поездов. РЖД уже занимаются сертификацией нового электропоезда "Ласточка", который предполагается будет функционировать без машиниста. Поезд будет обеспечивать пассажирские перевозки в автоматическом режиме и иметь возможность реагировать на различные препятствия.