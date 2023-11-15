РЖД запустит медицинский поезд "Святой Пантелеймон" для удаленных регионов

РЖД запустит медицинский поезд "Святой Пантелеймон" для удаленных регионовОн начнет работу на Дальнем Востоке
Российские железные дороги (РЖД) в планах на первый квартал 2024 года представить передвижной медицинский комплекс "Святой Пантелеймон", который обеспечит диагностическую и консультативную помощь. О новом этапе в развитии медицинской инфраструктуры сообщил глава РЖД, Олег Белозеров, на выставке "Транспорт России" в присутствии премьер-министра Михаила Мишустина, пишет ТАСС.
Медицинский поезд, состоящий из 14 вагонов, включает в себя лаборатории, диагностические кабины, терапевтические и хирургические отделения, а также вагоны для проживания медицинского персонала и комфортного обслуживания пациентов. Планируется, что во втором квартале 2024 года поезд начнет свою работу на Дальнем Востоке.
Михаил Мишустин выразил уверенность, что данная инициатива обеспечит жителей отдаленных территорий доступом к качественной медицинской помощи с использованием современного оборудования и специалистов высокой квалификации.
Важно, что в труднодоступных регионах это очень удобно, когда знаешь, что по расписанию такой медицинский поезд с квалифицированными врачами, со специалистами прибудет.