РЖД запустит медицинский поезд "Святой Пантелеймон" для удаленных регионов

Медицинский поезд, состоящий из 14 вагонов, включает в себя лаборатории, диагностические кабины, терапевтические и хирургические отделения, а также вагоны для проживания медицинского персонала и комфортного обслуживания пациентов. Планируется, что во втором квартале 2024 года поезд начнет свою работу на Дальнем Востоке.

Михаил Мишустин выразил уверенность, что данная инициатива обеспечит жителей отдаленных территорий доступом к качественной медицинской помощи с использованием современного оборудования и специалистов высокой квалификации.