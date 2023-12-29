РЖД запустят PWA-приложение для покупки билетов на поезда

PWA, или Прогрессивные веб-приложения (Progressive Web Applications), представляют собой удобный вариант для пользователей, так как не требуют загрузки или установки из App Store или Google Play, отметили в пресс-службе.

Такое приложение можно будет использовать прямо из веб-браузера мобильного устройства, что облегчит процесс приобретения билетов и не потребует дополнительного пространства на устройстве.