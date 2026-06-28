РЖД завершили испытания электровоза 2ЭС11 «Орлец»

Комиссия подтвердила соответствие машины техническому заданию. Принято решение о выпуске установочной серии из 50 электровозов на заводе «Уральские локомотивы» (входит в СТМ).

Грузоподъемность «Орлеца» на 42% выше, чем у предшественников. В двухсекционном исполнении он может вести поезд массой до 7100 тонн, в трехсекционном — до 9000 тонн. Система управления тяговым приводом адаптируется к условиям эксплуатации, повышая энергоэффективность. Новая модель придет на смену локомотивам серии 2ЭС7.