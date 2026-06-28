Опубликовано 28 июня 2026, 15:551 мин.
РЖД завершили испытания электровоза 2ЭС11 «Орлец»Машина готова к серии
Российские железные дороги (РЖД) завершили приемочные испытания грузового электровоза переменного тока 2ЭС11 «Орлец» на опытном кольце ВНИИЖТ в Щербинке и на участке Вязьма — Смоленск. Общий пробег нового локомотива превысил 5000 километров.
© Ferra.ru
Комиссия подтвердила соответствие машины техническому заданию. Принято решение о выпуске установочной серии из 50 электровозов на заводе «Уральские локомотивы» (входит в СТМ).
Грузоподъемность «Орлеца» на 42% выше, чем у предшественников. В двухсекционном исполнении он может вести поезд массой до 7100 тонн, в трехсекционном — до 9000 тонн. Система управления тяговым приводом адаптируется к условиям эксплуатации, повышая энергоэффективность. Новая модель придет на смену локомотивам серии 2ЭС7.