В России
Опубликовано 31 мая 2025, 17:15
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С 1 июня в России начнут блокировать просроченные лекарства на кассах

Система не даст купить опасные препараты
С 1 июня в России заработает система автоматической блокировки просроченных и нелегальных лекарств на кассах аптек. Соответствующее постановление правительства уже опубликовано на официальном портале правовой информации.
С 1 июня в России начнут блокировать просроченные лекарства на кассах
© Myriam Zilles

Новый разрешительный режим позволит проверять препараты по нескольким параметрам перед покупкой. Система будет анализировать срок годности, подлинность цифровой маркировки и другие важные характеристики. Если лекарство не пройдет проверку, его невозможно будет купить.

По данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), существующая система маркировки уже помогла заблокировать более 1 миллиарда единиц некачественной и контрафактной фармацевтической продукции. Это подтверждает эффективность цифрового контроля на фармацевтическом рынке.

Как пояснил заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов, система предназначена для защиты здоровья граждан. Она повысит прозрачность отрасли и поможет окончательно вывести с рынка нелегальные и опасные для здоровья лекарственные препараты. Покупатели смогут быть уверены в качестве приобретаемых медикаментов.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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