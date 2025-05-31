С 1 июня в России начнут блокировать просроченные лекарства на кассах

С 1 июня в России начнут блокировать просроченные лекарства на кассахСистема не даст купить опасные препараты
Новый разрешительный режим позволит проверять препараты по нескольким параметрам перед покупкой. Система будет анализировать срок годности, подлинность цифровой маркировки и другие важные характеристики. Если лекарство не пройдет проверку, его невозможно будет купить.
По данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), существующая система маркировки уже помогла заблокировать более 1 миллиарда единиц некачественной и контрафактной фармацевтической продукции. Это подтверждает эффективность цифрового контроля на фармацевтическом рынке.
Как пояснил заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов, система предназначена для защиты здоровья граждан. Она повысит прозрачность отрасли и поможет окончательно вывести с рынка нелегальные и опасные для здоровья лекарственные препараты. Покупатели смогут быть уверены в качестве приобретаемых медикаментов.