С 1 июня в России начнут блокировать просроченные лекарства на кассах

Новый разрешительный режим позволит проверять препараты по нескольким параметрам перед покупкой. Система будет анализировать срок годности, подлинность цифровой маркировки и другие важные характеристики. Если лекарство не пройдет проверку, его невозможно будет купить.

По данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), существующая система маркировки уже помогла заблокировать более 1 миллиарда единиц некачественной и контрафактной фармацевтической продукции. Это подтверждает эффективность цифрового контроля на фармацевтическом рынке.

Как пояснил заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов, система предназначена для защиты здоровья граждан. Она повысит прозрачность отрасли и поможет окончательно вывести с рынка нелегальные и опасные для здоровья лекарственные препараты. Покупатели смогут быть уверены в качестве приобретаемых медикаментов.