С 4 июня в России запустят пилотный проект по борьбе с кибермошенниками

В проекте участвуют ключевые министерства и службы: Минцифры, МВД, ФСБ, Банк России и другие. К ним присоединятся крупнейшие банки, операторы связи и Национальная система платежных карт. Совместными усилиями они будут оперативно выявлять и пресекать мошеннические схемы.

Основная задача — разработать унифицированные форматы обмена данными и автоматизировать этот процесс. Новая система позволит быстрее выявлять подозрительные операции и предотвращать преступления. Особое внимание уделят профилактическим мерам.

Эксперимент продлится до марта 2026 года. За это время участники проекта определят, какие данные наиболее эффективны для борьбы с киберпреступниками, и отладят механизмы взаимодействия.