С 4 июня в России запустят пилотный проект по борьбе с кибермошенниками

Опубликовано 31 мая 2025, 08:151 мин.
С 4 июня в России запустят пилотный проект по борьбе с кибермошенникамиГосорганы и банки объединят усилия
С 4 июня в России стартует пилотный проект по борьбе с киберпреступностью. Инициатива предполагает создание единой системы обмена информацией между банками, операторами связи и государственными ведомствами.
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В проекте участвуют ключевые министерства и службы: Минцифры, МВД, ФСБ, Банк России и другие. К ним присоединятся крупнейшие банки, операторы связи и Национальная система платежных карт. Совместными усилиями они будут оперативно выявлять и пресекать мошеннические схемы.
Основная задача — разработать унифицированные форматы обмена данными и автоматизировать этот процесс. Новая система позволит быстрее выявлять подозрительные операции и предотвращать преступления. Особое внимание уделят профилактическим мерам.
Эксперимент продлится до марта 2026 года. За это время участники проекта определят, какие данные наиболее эффективны для борьбы с киберпреступниками, и отладят механизмы взаимодействия.