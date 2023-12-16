С космодрома Байконур запустили ракету с гидрометеорологическим спутником

«Арктика-М» — это гидрометеорологический спутник, созданный на базе унифицированной платформы «Навигатор». Его задача — обеспечить круглосуточное отслеживание погоды на Земле и в Северном Ледовитом океане. Кроме того, спутник может передавать сигналы от радиобуев международной поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ.

Процесс вывода спутника на целевую орбиту продлится более 4,5 часов. «Арктика-М» будет осуществлять постоянное мониторинговое покрытие обширной территории и обеспечивать связь на высоком уровне надежности.