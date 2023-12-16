С космодрома Байконур запустили ракету с гидрометеорологическим спутником

С космодрома Байконур запустили ракету с гидрометеорологическим спутникомПрошло успешное отделение головной части ракеты
Сегодня с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с гидрометеорологическим спутником «Арктика-М» № 2. Событие транслируется на сайте Роскосмоса, а успешное отделение головной части ракеты от разгонного блока «Фрегат» и спутника «Арктика-М» № 2 уже состоялось, пишет ТАСС.
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«Арктика-М» — это гидрометеорологический спутник, созданный на базе унифицированной платформы «Навигатор». Его задача — обеспечить круглосуточное отслеживание погоды на Земле и в Северном Ледовитом океане. Кроме того, спутник может передавать сигналы от радиобуев международной поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ.
Процесс вывода спутника на целевую орбиту продлится более 4,5 часов. «Арктика-М» будет осуществлять постоянное мониторинговое покрытие обширной территории и обеспечивать связь на высоком уровне надежности.