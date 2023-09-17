С незаконной вырубкой лесов помогут справиться генетики

По его словам, хотя для выявления незаконных рубок существуют проекты с использованием спутников, самолетов и беспилотников, мониторинг зачастую ограничен, а оперативно добраться и пресечь незаконную лесную деятельность в отдаленных районах сложно. Однако существует возможность определения легальности древесины путем анализа ДНК срубленных деревьев.

Генетики могут предложить ДНК-диагностику для определения происхождения древесины. С помощью генотипирования можно определить регион происхождения дерева, а затем сверить его с документами для проверки легальности. Для проведения такого анализа необходима генетическая карта основных популяций деревьев.

В России совместно с Белоруссией уже создана генетическая база данных по человеку под названием «ДНК-диагностика». В настоящее время разрабатывается проект «ДНК-диагностика-2», в рамках которого будут созданы аналогичные базы данных по жизненно важным биологическим ресурсам России. Проект может быть запущен в следующем году.