С незаконной вырубкой лесов помогут справиться генетики

С незаконной вырубкой лесов помогут справиться генетикиГенетики могут предложить ДНК-диагностику
Анализ ДНК срубленных деревьев может помочь выявить незаконные рубки, но для этого необходимо создать генетическую карту основных популяций деревьев. Профессор, руководитель лаборатории лесной геномики Сибирского федерального университета Константин Крутовский пообщался с «Газетой.Ru».
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По его словам, хотя для выявления незаконных рубок существуют проекты с использованием спутников, самолетов и беспилотников, мониторинг зачастую ограничен, а оперативно добраться и пресечь незаконную лесную деятельность в отдаленных районах сложно. Однако существует возможность определения легальности древесины путем анализа ДНК срубленных деревьев.
Генетики могут предложить ДНК-диагностику для определения происхождения древесины. С помощью генотипирования можно определить регион происхождения дерева, а затем сверить его с документами для проверки легальности. Для проведения такого анализа необходима генетическая карта основных популяций деревьев.
В России совместно с Белоруссией уже создана генетическая база данных по человеку под названием «ДНК-диагностика». В настоящее время разрабатывается проект «ДНК-диагностика-2», в рамках которого будут созданы аналогичные базы данных по жизненно важным биологическим ресурсам России. Проект может быть запущен в следующем году.